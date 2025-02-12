شكرا لقرائتكم خبر عن اول حديث ل"الأسد " من موسكو بعد سقوط النظام السوري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة - متابعات يمن :

نشر حافظ بشار الأسد، نجل الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مقطع فيديو من موسكو يؤكد فيه أن حساباته على منصتي "إكس" و"تلغرام" هي الحسابات الرسمية التابعة له، نافياً وجود أي حسابات أخرى على منصات مختلفة.

وتأتي تصريحات الأسد الابن بعد تداول منشورات على حساباته الرسمية تتحدث عن تفاصيل مثيرة حول ما وصف بـ"ليلة نظام الأسد الأخيرة" وسيطرة المسلحين على دمشق. وقد تضمنت المنشورات تفاصيل عن زعم "الهروب الكبير" من سوريا، وهو ما نفاه الأسد الابن بشدة.

وأكد حافظ الأسد في الفيديو أنه "لم يكن هناك أي خطة، ولا حتى احتياطية، لمغادرة دمشق، ناهيك عن مغادرة سوريا"، ليضع بذلك حداً للشائعات التي انتشرت عن إمكانية هروب القيادة السورية خلال ذروة النزاع في البلاد.

هذا الفيديو أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أنه محاولة لتعزيز حضوره الإعلامي، بينما اعتبر آخرون أن نشر هذه التفاصيل يهدف إلى الرد على الانتقادات والشائعات المحيطة بالنظام السوري.