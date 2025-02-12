شكرا لقرائتكم خبر عن نرجسي وسادي.. ههجوم مصري عنيف وغير مسبوق ضد ترامب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

وجه علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، انتقادات حادة وساخرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر تغريدة نشرها على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

في تغريدته، سخر علاء مبارك من تصريحات ترامب المثيرة للجدل، التي وصفها بأنها تعكس حالة من "البارانويا والسادية" وسمات "نرجسية واضحة"، وفقاً لما أشار إليه خبراء الطب النفسي.

وأضاف أن تصرفات ترامب وتصريحاته لا تتوقف عن إثارة التساؤلات حول حالته النفسية.

وعلّق قائلاً: "تصريحات وتصرفات غريبة من ساكن البيت الأبيض... لم يمضِ شهر على دخوله!"

وأشار إلى قرارات وتصريحات تضمنت نية ترامب ضم جزيرة جرينلاند، وتهديداته باستعادة قناة بنما، إضافةً إلى تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا"، وحديثه عن ضم كندا كولاية أمريكية جديدة.

كما تناول مبارك تصريحات ترامب بشأن القضية الفلسطينية، حيث تحدث عن خطة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة وفرض عقوبات على مصر والأردن في حال رفض خطته.

واضاف: لم يسلم القضاء الدولي من انتقاد ترامب، حيث فرض ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما وصفه بـ"أعمال غير مشروعة" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

واختتم مبارك تغريدته برسالة مباشرة لترامب قائلاً: "لغة التهديد لا ترهبنا ولا تزعجنا؛ مستر ترامب لقد أخطأت في العنوان."

تصريحات مبارك جاءت في سياق ساخر وانتقادي، خصوصا بعد سعيه الحثيث لفرض مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة الى مصر والاردن والسعودية، مثيرةً بذلك جدلاً واسعاً دوليا واقليما.