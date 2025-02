شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تجري مشاورات لعقد اجتماع وزاري بشأن فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اتصالات مع وزير خارجية غامبيا الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمؤتمر القمة الإسلامي، ووزير خارجية الكاميرون، بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية المنظمة، بحث خلالها التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية.

وجرى خلال الاتصالات التشاور حول عقد الاجتماع الوزاري المرتقب لتأكيد الموقف الراسخ للمنظمة، والتزامها المطلق بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده في أرضه، في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على العدوان والاستيطان والتهجير والتطهير العرقي.