اخبار الخليج

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه التركي والفرنسي المستجدات الإقليمية

0 نشر
0 تبليغ

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه التركي والفرنسي المستجدات الإقليمية

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه التركي والفرنسي المستجدات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم /الأربعاء/ خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، المستجدات الإقليمية.


وذكرت وكالة أنباء (واس) أنه جرى، خلال الاتصال، مناقشة المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها.


وفي السياق، التقى الأمير فيصل بن فرحان، في العاصمة الفرنسية (باريس) بوزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا جان نويل بارو، حيث بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.


كما جرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين المملكة وفرنسا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا