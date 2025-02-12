شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه التركي والفرنسي المستجدات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم /الأربعاء/ خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، المستجدات الإقليمية.



وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه جرى، خلال الاتصال، مناقشة المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها.



وفي السياق، التقى الأمير فيصل بن فرحان، في العاصمة الفرنسية (باريس) بوزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا جان نويل بارو، حيث بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.



كما جرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين المملكة وفرنسا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.