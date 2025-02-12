شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول فلسطيني يدعو إلى إلغاء الإجازات الاستثنائية لموظفى الأونروا خارج غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، بإلغاء الأونروا قرار منح موظفيها المتواجدين خارج قطاع غزة إجازة استثنائية بدون راتب.



ورفض أبو هولي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء بشكل قاطع قرار إدارة الأونروا بإنهاء نظام العمل عن بُعد لموظفيها الذين اضطروا لمغادرة قطاع غزة؛ جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ومنحهم إجازة استثنائية إجبارية بدون راتب، تحت مبررات نقص التمويل.



واعتبر أبو هولي، في رسالة وجهها إلى مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني، قرار الأونروا بأنه سابقة خطيرة، وإجراء لا مبرر له، ولا يتماشى مع القيم الإنسانية التي قامت عليها الأونروا، والتي تقضي بعدم المساس بحقوق الموظفين اللاجئين، وضمان حقهم في الأمان الوظيفي، وعدم التعدي عليه، وخاصة وأنه سيتسبب في فقدان 526 موظفا رواتبهم ومصدر دخلهم الرئيسي.