شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمني اسرائيلي يحث على استكمال صفقة وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار، مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشئون السياسية والأمنية (الكابينيت)، على بذل الجهود اللازمة لاستكمال المرحلة الأولى من صفقة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، ومنح الوسطاء فرصة لحل الأزمة الحالية.



وفي السياق، نقلت قناة (i24) عن مصدر إسرائيلي قوله: "إن عدم استكمال الصفقة بحلول يوم السبت المقبل سيكون أمراً مقلقاً، معبراً عن أمله في أن ينجح الوسطاء في إنقاذها".