شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري والعاهل الأردني يبحثان الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

إعادة إعمار غزة

الدمام - شريف احمد - بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين في اتصال هاتفي اليوم، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأكدا خلال الاتصال، وحدة الموقفين المصري والأردني، بما في ذلك ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، والاستعدادات للقمة العربية الطارئة المقررة يوم 27 فبراير الجاري في القاهرة، بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة نحو السلام والاستقرار والازدهار.وشددا على أهمية بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري، مع عدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وضرورة وقف الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.وأبدى الجانبان حرصهما على التعاون الوثيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بهدف تحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.