شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد أهمية العمل الأفريقي المُشترك لمواجهة التحديات بالقارة والان نبدء بالتفاصيل

مواجهة التحديات

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، ضرورة استمرار الموقف الأفريقي الداعم للقضية الفلسطينية، وتعزيز التضامن والعمل الأفريقي المشترك لمجابهة التحديات والانخراط بإيجابية؛ لتعزيز بنية السلم والأمن والتنمية في القارة.جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها وزير الخارجية خلال اجتماع الدورة العادية السادسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، اليوم في العاصمة الإثيوبية.وشدد على أهمية العمل الأفريقي المشترك في مواجهة التحديات التي تواجه القارة، التي تشمل قضايا السلم والأمن، وتغير المناخ، وندرة المياه، والهجرة، والذكاء الاصطناعي، في ظل مشهد دولي متقلب واستقطاب متزايد.ونبّه وزير الخارجية المصري إلى أهمية دفع جهود الإصلاح المؤسسي داخل الاتحاد الأفريقي لضمان زيادة فاعلية أجهزة الاتحاد وتمكينها من الاضطلاع بدورها في تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية.