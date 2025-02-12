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قرار رئاسى في سوريا بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطنى

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قرار رئاسى في سوريا بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطنى

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت الرئاسة السورية قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.

وقالت الرئاسة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن لجنة الحوار الوطني ستقر نظامها الداخلي، وستضع معايير عملها بما يضمن نجاح الحوار  الوطني.

وأضافت: "ينتهي عمل لجنة الحوار الوطني بصدور البيان الختامي للمؤتمر"، وتضم اللجنة كلا من حسن الدغيم وماهر علوش ومحمد مستت ومصطفى الموسى ويوسف الهجر وهند قبوات وهدى الأتاسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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