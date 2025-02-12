شكرا لقرائتكم خبر عن قرار رئاسى في سوريا بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الرئاسة السورية قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.

وقالت الرئاسة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن لجنة الحوار الوطني ستقر نظامها الداخلي، وستضع معايير عملها بما يضمن نجاح الحوار الوطني.

وأضافت: "ينتهي عمل لجنة الحوار الوطني بصدور البيان الختامي للمؤتمر"، وتضم اللجنة كلا من حسن الدغيم وماهر علوش ومحمد مستت ومصطفى الموسى ويوسف الهجر وهند قبوات وهدى الأتاسي.