شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدين مصرع أحد موظفيها المحتجزين تعسفيا من قبل الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشدة وفاة أحد الموظفين ببرنامج الأغذية العالمي يوم 10 فبراير أثناء احتجازه تعسفيا من قبل (الحوثيين) منذ 23 يناير 2025.

وأعرب عن خالص تعازيه لعائلة الموظف الأممي وزملائه في برنامج الأغذية العالمي، وأبدى تضامنه مع جميع الزملاء المحتجزين وعائلاتهم.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "جوتيريش"، إن الظروف المحيطة بهذه المأساة المروعة لا تزال غير واضحة مضيفا أن الأمم المتحدة تسعى بشكل عاجل للحصول على تفسيرات من قع (الحوثيين). ودعا إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف وشامل، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة.

وأشار الأمين العام إلى أن العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية لا يزالون رهن الاحتجاز، والبعض منهم محتجز منذ سنوات مؤكدا أن استمرار احتجازهم التعسفي أمر غير مقبول، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وأضاف أن الأمم المتحدة تواصل متابعة هذا الوضع عن كثب وستتخذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة وأمن موظفيها في جهودهم الرامية إلى تقديم الخدمات للشعب اليمني.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعرب عن الحزن والغضب لوفاة موظفه. وقدم تعازيه لأسرة المتوفى وأحبته.

من جانبها،قالت المديرة التنفيذية للبرنامج "سيندي ماكين"، إنها "حزنت وغضبت من الخسارة المأساوية لعضو فريق برنامج الأغذية العالمي، الذي فقد حياته أثناء احتجازه تعسفيا.

وأكدت "ماكين" في منشور على صفحتها على موقع إكس، أن موظف برنام الأغذية العالمي لعب دورا حاسما في مهمة البرنامج لتقديم مساعدات غذائية منقذة للحياة. وشدد برنامج الأغذية العالمي على ضرورة توفير الحماية لموظفي الإغاثة دائما وألا يتم استهدافهم أثناء تأدية عملهم الإنساني.