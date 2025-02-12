الخليج اليوم .. تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في سعودي أقدم على ارتكاب جرائم إرهابية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في مواطن أقدم على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية في المنطقة الشرقية.

حيث نص البيان الصادر اليوم، عن إقدام "علي بن سلمان بن محمد آل ليف" سعودي الجنسية، على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية تتمثل في تشكيل خلية تضم عناصر إرهابية وتزعمه لها، وقيامه مع أفراد عناصرها بمهاجمة رجال الأمن والمراكز الأمنية بإطلاق النار عليهم لقتلهم، وتوفير الدعم لعناصر خلية إرهابية أخرى بالتستر عليهم وتجهيزهم لتنفيذ عمليات إرهابية من خلال تزويدهم بالأسلحة والأموال ووسائل الاتصال، وتخزينه الأسلحة النارية لتنفيذ الأعمال الإجرامية.

وتابع البيان: ويفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق / علي بن سلمان بن محمد آل ليف - سعودي الجنسية - يوم الأربعاء 13 / 8 / 1446هـ الموافق 12 / 2 / 2025 م بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.