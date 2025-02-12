الخليج اليوم .. رئيس وزراء باكستان: لا مساس بسيادة السعودية وسلامتها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، أن السعودية دولة شقيقة، قائلاً: إن سيادة المملكة وسلامتها لن يتم المساس بها أبدًا، طبقاً لتصريحات منشورة عبر وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف في الوقت ذاته في أثناء ترؤسه في مكتبه بإسلام آباد، اجتماع مجلس الوزراء: "إن السعودية تعد أفضل صديق لباكستان وحليفتها الموثوقة"، مشيراً إلى أن باكستان ستدعم دائمًا سيادة السعودية وسلامة أراضيها، ولن تسمح أبدًا بتقويض سلامتها.

وقبل ذلك، تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان إسحاق دار، إذ جرى في أثناء الاتصال مناقشة المستجدات الإقليمية، والجهود المشتركة حيالها.

التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء باكستان جاءت في إطار الرفض العربي الدولي لتصريحات نتنياهو، إذ طالب فيها الرياض ببناء دولة فلسطينية في داخل أراضي السعودية، وقوبلت تلك التصريحات بسيل الإدانات والاستنكار العربي الدولي الواسع، إذ اعتبرت تعدياً سافراً على قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد مجلس الوزراء السعودي أمس، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، على مركزية القضية الفلسطينية لدى السعودية، وشدد المجلس على أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي عبر حل الدولتين.