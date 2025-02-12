شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الوحدة تدين محاولة الاعتداء المسلح على وزير ليبى فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس عن إدانتها الشديدة لمحاولة الاعتداء المسلح التي استهدفت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الليبي، عادل جمعة، أثناء استقلاله سيارته على الطريق السريع في طرابلس من قبل جهة مجهولة.

وأكدت حكومة الوحدة الليبية في بيان لها، أن الحالة الصحية للوزير مستقرة، وأن الأجهزة الأمنية المختصة باشرت على الفور تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات الحادثة وتعقب الجناة، لضمان تقديمهم للعدالة.

وفي هذا الصدد، أكدت حكومة الوحدة الوطنية أنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن الدولة أو تهدد استقرار البلاد، وتشدد على استمرار جهودها في بذل كل المساعي لتعزيز الأمن وفرض سيادة القانون.

وأصيب وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عادل جمعة في طرابلس بعد تعرض سيارته لوابل من الرصاص.

وأكد مصدر ليبي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عادل جمعة، أصيب بعيارين ناريين في ساقيه إثر تعرض سيارته لوابل من الرصاص في الطريق السريع بالعاصمة طرابلس، وذلك عقب خروجه من منطقة قرية بالم سيتي.

واكد المصدر تعرض سيارة الوزير الليبي لـ 14 رصاصة، أصابت اثنتان منها ساقيه، مما استدعى نقله على الفور إلى قسم العناية الفائقة بمستشفى أبوسليم للحوادث لتلقي العلاج اللازم.