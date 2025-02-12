شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير ليبى فى حكومة الوحدة بعد تعرض سيارته لوابل من الرصاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عادل جمعة في طرابلس بعد تعرض سيارته لوابل من الرصاص.

وأكد مصدر ليبي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عادل جمعة، أصيب بعيارين ناريين في ساقيه إثر تعرض سيارته لوابل من الرصاص في الطريق السريع بالعاصمة طرابلس، وذلك عقب خروجه من منطقة قرية بالم سيتي.

وقال المصدر تعرض سيارة الوزير الليبي لـ 14 رصاصة، أصابت اثنتان منها ساقيه، مما استدعى نقله على الفور إلى قسم العناية الفائقة بمستشفى أبوسليم للحوادث لتلقي العلاج اللازم.

ولم تصدر حكومة الوحدة الوطنية حتى اللحظة أي تصريحات رسمية بشأن ملابسات الحادث وهوية الجهة المسؤولة عنه. وتشهد المنطقة حالة استنفار أمني مكثف في محاولة لكشف تفاصيل الحادثة.