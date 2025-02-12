شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: تعزيز التكامل العربى أولوية استراتيجية.. ويدعو لتفعيل منطقة التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوفد البحريني نواف هاشم السادة إن الهدف المشترك بين الدول العربية هو تعزيز التكامل العربي بما يحقق المصالح العربية ويعزز العمل العربي المشترك معربا عن شكره لدولة الإمارات التي ترأست الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

وأضاف أن بلاده تسعى إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والذي لا يتحقق إلا من خلال العديد من الخطوات الاستراتيجية اهمها تعزيز منطقة التجارة العربية الحرة، والعمل على تشجيع التبادل التجاري

وتابع في كلمته أمام أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن بلاده تسعى من خلال هذا الاجتماع إلى مواصلة الجهود الحثيثة للنهوض بمجتمعاتنا العربية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء.

ولفت إلى أن جدول أعمال اللجنة يتضمن موضوعات حيوية ذات أولوية مشتركة بين الدول العربية تتطلب منا جميعا تعزيز التعاون لا سيما في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري ودعم الفئات الشابة التي تمثل الثروة الحقيقية للعالم العربي، معربا عن تطلعه الى مخرجات وتوصيات عملية تسهم في تعزيز التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء في مختلف الملفات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال.