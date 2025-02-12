الخليج اليوم .. ولي العهد البحريني ووزير الخارجية الأميركي يبحثان المستجدات الإقليمية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مع وزير خارجية أميركا ماركو روبيو، آخر المستجدات في الساحتين الإقليمية والدولية، إذ أكد ولي العهد أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يرسخ الأمن والاستقرار، ويعزز التنمية والازدهار.

وفي أثناء الاتصال، أكد ولي العهد البحريني، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، مشيرًا إلى الحرص المتبادل لتعزيز هذه العلاقات والدفع بها إلى مستويات أكثر تقدمًا من التنسيق والتعاون المشترك.

وتناول الاتصال أيضًا بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في إطار الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، بما يدعم الأمن والاستقرار، ويسهم في تحقيق التنمية على المستويين الإقليمي والدولي. كما جرى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.