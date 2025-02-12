أبوالغيط: نخشى من تداعيات سياسة ترامب على مسار السلام والتفاهمات بالمنطقة

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القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، "إذا مضى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في الضغط على الأطراف الفلسطينية والعربية فسيقود ذلك الشرق الأوسط لدورة جديدة من الخلاف الشديد بين العرب وإسرائيل".

وبحسب موقع سكاى نيوز، أضاف أبو الغيط نخشى من تداعيات سياسة ترامب على مسار السلام والتفاهمات في المنطقة.

وأكد أبو الغيط، على أن الطرح الأمريكي بشأن غزة غير مقبول فلسطينيا وعربيا، مضيفا أن خطة التهجير تمثل إلغاء لحق سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه وهو أمر غير مقبول.

وقال إنه يجب السعي للوصول لتسوية مقبولة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإقامة الدولة الفلسطينية ثم يكون بعدها تعاون بين الجانبين، مؤكدا "لا يمكن قبول خطط إخلاء أراضي فلسطين التاريخية من سكانها".