شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة موظف أممى احتجزته جماعة الحوثى فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن برنامج الأغذية العالمي، عن وفاة أحد موظفيه أثناء احتجازه في سجن تابع لجماعة الحوثي بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أنه لم يتم تحديد موعد أو ظروف الوفاة، لكن البرنامج أشار إلى أن الموظف كان من بين سبعة موظفين تم احتجازهم في 23 يناير الماضي.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وفاة الموظف، مطالبًا بإجراء تحقيق فوري لمعاقبة المسؤولين عن الحادث.

وأكد أن "الظروف المحيطة بهذه المأساة لا تزال غير واضحة"، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تسعى بشكل عاجل للحصول على توضيحات من الحوثيين.