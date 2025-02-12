شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الماليزي يتعهد بالدعم الكامل لإعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الماليزى أنور إبراهيم، الثلاثاء، إن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تترأسها ماليزيا تتخذ موقفًا حازمًا إزاء دعم وقف إطلاق النار طويل الأمد في قطاع غزة، متعهدًا بتوفير أقصى درجات الدعم لجهود إعادة الإعمار في القطاع.

وأكد رئيس الوزراء، حسبما أوردت صحيفة (مالاي ميل) الماليزية، أنه سيواصل حشد دول رابطة آسيان لتقديم دعم كافٍ للمبادرة اليابانية لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة، وذلك على هامش مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أنور الشهر الماضي إن ماليزيا ستقوم ببناء مدرسة ومستشفى ومسجد لبذل جهود متضافرة من جانب بلاده للمساعدة في إعادة إعمار غزة، والتي قصفتها القوات الإسرائيلية بقوة عقب اندلاع الحرب في أكتوبر العام الماضي.