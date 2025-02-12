شكرا لقرائتكم خبر عن مستعمرون يهاجمون مزارعين فلسطينيين في منطقة وادى قانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم مستعمرون إرهابيون، الثلاثاء، مزارعين فلسطينيين في منطقة وادى قانا، قرب بلدة ديراستيا، شمال غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية ديراستيا، عبد الرحيم زيدان، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، "إن مجموعة من المستعمرين اعتدت على عدد من المزارعين، وعبثت بممتلكاتهم، وحاولت سرقتها، مضيفا أن المزارعين تمكنوا من صد المستعمرين، ورفضوا مغادرة أراضيهم.

وأضاف زيدان أن المزارعين في وادي قانا يتعرضون باستمرار لمضايقات واعتداءات المستعمرين، الذين يقومون بتخريب ممتلكاتهم ومعداتهم الزراعية والاستيلاء عليها، في محاولة لتهجيرهم من أراضيهم.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ المستعمرون الإرهابيون وقوات الاحتلال 2161 اعتداءً خلال شهر يناير 2025، منها 1786 اعتداءً نفذها جنود الاحتلال، و375 اعتداءً نفذها مستعمرون، تراوحت بين هجمات مسلحة على بلدات وقرى فلسطينية، وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب أراضٍ وتجريفها، واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز عسكرية تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين اثنين من مخيم الأمعري وقرية قبيا، في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة خاصة إسرائيلية اعتقلت المواطن فادي أبو عطية من مخيم الأمعري، قرب بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، أثناء عودته من مدينة بيت لحم.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق من مساء اليوم المواطن إبراهيم محمد عطا حلحولي، خلال اقتحامها قرية قبيا، بعد أن أطلقت الرصاص تجاه مركبته.

فيما، أصيب ثلاثة فلسطينيين، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، عقب اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت المخيم أكثر من مرة مساء اليوم، واعتدت على ثلاثة مواطنين بالضرب المبرح، ما أدى لإصابتهم برضوض وكسور في الوجه والأطراف، نقلوا على إثرها إلى أحد المراكز الطبية.

يذكر أن قوات الاحتلال كثفت في الآونة الأخيرة من اعتداءاتها على المواطنين في المخيم، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها.

كما أصيب ستة فلسطينيين، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب، في مدينة جنين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تسلمت ستة مصابين من حاجز الجلمة العسكري شرق المدينة، جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب، وقد جرى نقلهم إلى المستشفى.