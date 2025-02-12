السعودية تتسلم رئاسة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد العالمية

القاهرة - سامية سيد - تسلمت السعودية ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد "جلوب إى نيتورك".

وجاء هذا التسليم عقب انتخاب السعودية بالإجماع لرئاسة الشبكة للفترة 2025-2027، في اجتماع رفيع المستوى عقد سابقا في العاصمة الصينية بكين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" الثلاثاء.

ويعد تولي السعودية لرئاسة الشبكة، التي تمثل أكبر منصة دولية لتنسيق الجهود المشتركة بين أجهزة إنفاذ القانون للتحقيق ومكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، تقديرا من الدول الأعضاء لجهود المملكة في مكافحة الفساد.

كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات المملكة في تحقيق نقلة نوعية في تعزيز التعاون الدولي لملاحقة مرتكبي جرائم الفساد والتصدي لجرائم الفساد العابرة للحدود، إذ تضم الشبكة أكثر من 219 جهازا معنيا بإنفاذ القانون تمثل أكثر من 120 دولة، إضافة إلى العديد من الشبكات والمنظمات الدولية حول العالم.وشهدت مراسم تسليم الرئاسة انتقال القيادة من رئيس النيابة المختصة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في إسبانيا، الرئيس السابق للشبكة، إلى ممثل السعودية، وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، وذلك بحضور ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الدوليين وممثلي الدول الأعضاء في الشبكة.

وأكد رئيس الشبكة الدكتور ناصر أبا الخيل، أن السعودية في أثناء مدة رئاستها للشبكة، تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة الفساد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتطوير آليات جديدة لاسترداد الأصول، وإطلاق منصة اتصالات آمنة لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بكفاءة أكبر، مما يرفع مستوى التعاون الدولي ويزيد قدرة الحكومات على التصدي للتحديات المستجدة في مكافحة الفساد، وتحسين آليات استرداد الأصول المنهوبة، وتعقب الأموال غير المشروعة عبر الحدود بشكل أكثر فعالية.