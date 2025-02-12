شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإفريقي: الحرب السودانية أسوأ أزمة إنسانية في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف مسؤولون في الاتحاد الإفريقي الحرب السودانية بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وحذروا من أنها تترك مئات آلاف الأطفال يعانون سوء التغذية.

ويخوض الجيش السوداني حربًا منذأبريل 2023 ضد قوات الدعم السريع، في نزاع أدى إلى نزوح نحو 12 مليون شخص، بحسب الاتحاد الإفريقي ولجنة الإنقاذ الدولية.

الحرب فاقمت الجوع

قال رئيس لجنة تابعة للاتحاد الإفريقي معنية بالسودان محمد بن شمباس على منصة "إكس" يوم الثلاثاء، إن الحرب عرقلت إمكان الوصول إلى المساعدات الإنسانية، وأدت إلى نقص في الغذاء وفاقمت الجوع.

وأضاف: هذه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، الأطفال والنساء يتعرضون إلى انتهاكات متواصلة، ويفتقر المسنون والمرضى للمساعدة الطبية.



وأفاد المسؤول في الاتحاد الإفريقي المعني برعاية الأطفال ولسون ألميدا أداو في منشور على "إكس"، إن حالات استقبال أشخاص في المستشفيات يعانون سوء التغذية ازدادت بنسبة 44% عام 2024، مع تلقي أكثر من 431 ألف طفل العلاج.

وقال "نشهد تقارير عن انتهاكات خطيرة تشمل هجمات على المدارس والمستشفيات والتجنيد الإجباري للأطفال ومنع وصول المساعدات الإنسانية".

الحوار الداخلي السياسي السوداني

ويسيطر الجيش السوداني على شمال البلاد، بينما تسيطر قوات الدعم السريع على معظم أجزاء إقليم دارفور، واتهمتها الأمم المتحدة يوم الاثنين بمنع وصول المساعدات.

وأكد بن شمباس أنه بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، فإنه وحده الحوار الداخلي السياسي السوداني، لا الخيار العسكري، قادر على وضع حد لهذه الحرب.