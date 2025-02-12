شكرا لقرائتكم خبر عن نواف سلام يؤكد سعيه لترميم علاقات لبنان مع الدول العربية ويحدد تكلفة إعادة الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نواف سلام، سعي الحكومة إلى ترميم العلاقات بالدول العربية، قائلا: "آن الأوان لنراهن على بعضنا البعض وعلى الدستور وإعادة ترميم علاقاتنا مع الخارج".

وقال رئيس الحكومة اللبنانية: "نسعى إلى ترميم علاقاتنا بالدول العربية بعد أن ساءت كثيرا خلال الفترة الأخيرة ونعمل لمصالحة لبنان مع محيطه".

وأضاف: "آن الأوان كي نراهن على بعضنا البعض من بعدها على الدستور وعلى إعادة ترميم علاقاتنا مع الخارج"، مؤكدا أن "إعادة الإعمار تحتاج دعما عربيا ودوليا ولا تقديرات دقيقة للكلفة لكنها قد تتجاوز الـ 10 مليارات دولار".

وتطرق نواف سلام، للشأن السوري، موضحا أن "إعادة النازحين السوريين تتطلب عملا بين الحكومة اللبنانية والإدارة السورية الجديدة وأكدت للشرع أنني أرغب بزيارة سوريا قريبا".

كما تحدث عن "خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين"، قائلا إنها "مستهجنة وغير مقبولة ونحن ندعم حل الدولتين".

وقد شكل سلام حكومته بعد تكليفه في 13 يناير من قبل 85 نائبا لبنانيا من أصل 128، وهي الحكومة الـ78 بعد الاستقلال والـ21 بعد الطائف.

وعقب إعلان تشكيل الحكومة، قال سلام إن "الإصلاح هو الطريق الوحيد للإنقاذ.. وستسعى الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطن والدولة، وسيكون على الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب المضي في الإصلاحات المالية والاقتصادية وتنفيذ اتفاق الطائف".

من جهته أعرب الرئيس جوزيف عون، عن ارتياحه لتشكيل الحكومة الجديدة، وقال إن أعضاءها غير حزبيين، لكنهم سيكونون حتما في خدمة جميع اللبنانيين، لأن هدفهم سيكون فقط مصلحة لبنان، مؤكدا أن تشكيل الحكومة استند إلى معايير الكفاءة والخبرة والاختصاص، إضافة الى السيرة الذاتية والسمعة الحسنة.