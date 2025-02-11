شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن عن الوضع في غزة: يجب وضع مصلحة الجميع في الاعتبار والان نبدء بالتفاصيل

تهجير الفلسطينيين

خطة الرئيس الأمريكي

الدمام - شريف احمد - أعلن الملك الأردني عبدالله الثاني خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، أن مصر تعد خطة حول كيفية العمل مع الولايات المتحدة في شأن خطة ترامب للسيطرة على قطاع غزة، لافتا إلى أنه يجب وضع مصلحة الجميع في الاعتبار.وقال الملك عبدالله الثاني إن ترامب "يتطلع إلى مجيء مصر لتقديم هذه الخطة"، مضيفا "فلننتظر حتى يأتي المصريون ويقدموا الخطة للرئيس".وقال ملك الأردن عبدالله الثاني الثلاثاء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده مستعدة لاستقبال 2000 طفل مريض من غزة.وأتى كلام العاهل الأردني خلال لقائه ترامب في البيت الأبيض فيما يدفع الرئيس الأمريكي باتجاه القبول بخطته التي تنص على تهجير جميع الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن خصوصا، وتطويره عقاريا وتحويله إلى "ريفييرا" حسب زعمه.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه لن يسعى للمشاركة شخصيا في تطوير غزة عقاريا، حسب زعمه، فيما يدفع باتجاه أن تسيطر بلاده على القطاع الفلسطيني المدمر.وأتى كلام ترامب خلال مباحثات أجراها مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي تعتبر بلاده من أبرز المعارضين لخطة الرئيس الأمريكي بشأن السيطرة على قطاع غزة وترحيل سكانه إلى الأردن ومصر خصوصا.