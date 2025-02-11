شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل زيارة الرئيس المصري إلى أمريكا حتى إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل

تطورات الأوضاع الإقليمية

الدمام - شريف احمد - أكدت مصادر للعربية، تأجيل زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى أمريكا حتى إشعار آخر.كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، أكدا ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وحتمية سرعة إعادة إعمار قطاع غزة.وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.وتناول الاتصال سُبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، كما تطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الاثنين أن بلاده قد تقطع المساعدات عن مصر والأردن إذا لم يقبلا باستقبال فلسطينيي غزة الذين يعتزم ترحيلهم من القطاع، وهو أمر يرفضه البلدان.

واقترح ترامب خطة غير مسبوقة لغزة تقوم على تهجير جميع سكان القطاع لكي تسيطر عليه الولايات المتحدة من أجل تطويره عقاريًا على حد قوله.