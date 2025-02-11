شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني في واشنطن أمس، مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، أبرز مستجدات الإقليم، والشراكة الإستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.



وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الثلاثاء. تناول اللقاء، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أبرز مستجدات الإقليم، والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.

وأعاد الملك عبد الله التأكيد على مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود السلام.