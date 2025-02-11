شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شرق الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سعير شمال شرق الخليل.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في مستشفى الأهلي بمدينة الخليل قولها إن الشاب عبد الله مراد حسين فروخ (19 عاما) استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال، كما أصيب شاب (22 عاما) وطفلة (10 سنوات) بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير، وداهمت منزل عائلة الشهيد فروخ.



وفي طوباس، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أجزاء من منشآت لمواطنين في مخيم الفارعة جنوب المدينة.



وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال هدمت مقهى وأجزاءً من اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الفارعة، كما فجرت غرفة علوية في منزل المواطن هاني حسين عطية.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها وحصارها على مخيم الفارعة لليوم العاشر على التوالي، تعمّد الاحتلال تدمير البنية التحتية بالمخيم وتقطيع خطوط المياه عن كامل المخيم، فضلا عن نفاد المواد الغذائية والأساسية بما فيها الأدوية وحليب الأطفال، ومنع قوات الاحتلال إدخالها إلى المخيم.



كما داهمت قوات الاحتلال أغلبية مساكن المواطنين في المخيم، وخلعت أبواب العديد منها، وفجرت أبوابا أخرى، بالإضافة إلى تدمير المنازل ومحتوياتها من الداخل.



إسرائيليا، ذكرت صحيفة يديعوت إحرنوت أن الجيش الإسرائيلي، يدرس تخصيص كتيبة للعمل المتواصل في مخيمي طولكرم ونور شمس بالضفة الغربية.