شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال: الفرقة 252 ستعود لغزة بعد 3 أشهر على سحبها من محور نتساريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن الفرقة 252 ستعود لغزة بعد 3 أشهر على سحبها من محور نتساريم.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من محور نتساريم في غزة وفقاً لترتيبات المرحلة الأولى من الاتفاق، وذلك في اليوم الـ 22 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.