شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال: الفرقة 252 ستعود لغزة بعد 3 أشهر على سحبها من محور نتساريم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن الفرقة 252 ستعود لغزة بعد 3 أشهر على سحبها من محور نتساريم.
وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من محور نتساريم في غزة وفقاً لترتيبات المرحلة الأولى من الاتفاق، وذلك في اليوم الـ 22 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن المواقع المزمع إخلاؤها تقع شرق شارع صلاح الدين، مما يعني أن الجيش الإسرائيلي لن يبقي على أي وجود له في وسط وشمال قطاع غزة، باستثناء قوات الفرقة 162 التي تنتشر على طول المنطقة العازلة قرب الحدود.
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