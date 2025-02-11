شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل "القاهرة الإخبارية": غزة بلا كهرباء ومعالم الحياة ما زالت غائبة والان مع تفاصيل الخبر

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن المدينة تُعدّ من أكثر المحافظات كثافةً سكانية، وقد عاد معظم سكانها، لكن معالم الحياة لا تزال غائبة عنها.

وأضاف، في رسالة على الهواء عبر القناة، أن الظلام يخيّم على ليالي غزة، إذ لا تزال البنية التحتية مدمّرة تقريبًا بعد 15 شهرًا من العدوان، ورغم ذلك، بدأت بعض المحلات التجارية في إعادة فتح أبوابها، إلا أن العديد منها تعرض للدمار الكامل.

وأشار أبو كويك إلى أن 40% فقط من سكان غزة يحصلون على المياه لساعات محدودة أسبوعيًا، فيما تعاني المدينة من انقطاع كامل للتيار الكهربائي، باستثناء بعض المناطق التي تعتمد على الألواح الشمسية للحصول على الكهرباء.

وأكد أن غزة، التى يقترب تعداد سكانها من نصف مليون فلسطيني، لا تمتلك سوى مستشفى واحد فقط يعمل، وهو المشفى المعمداني، مما يزيد من معاناة المواطنين في ظل غياب الخدمات الصحية الأساسية.