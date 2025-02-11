الخليج اليوم .. الجيش اليمني يعلن إفشال هجمات حوثية في جبهتي مأرب والجوف

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت قوات الجيش اليمني عن إفشال عدة هجمات لجماعة الحوثيين على مواقعها في جبهات محافظتي مأرب والجوف، شمالي شرق البلاد.

وقال موقع "سبتمبر.نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن القوات أحبطت محاولة تسلل للمسلحين الحوثيين في جبهة العكد، جنوبي محافظة مأرب.

وأضاف أن القوات نجحت في الرد على قصف مدفعي شنه الحوثيون على مواقع عسكرية في قطاع الأعيرف، لافتاً إلى إصابة ثلاثة من جنود القوات الحكومية جراء القصف الحوثي.

وأكدت القوات إحباطها محاولتي تسلل للحوثيين بقطاعي مدغل ورغوان، في الجبهة الشمالية للمحافظة الغنية بالنفط، لافتةً إلى إعطاب معدات وآليات حفر ثقيلة للحوثيين كانت تستخدم لاستحداث تحصينات وطرقات وأوكار جديدة في عدة قطاعات من الجبهات الجنوبية، والجنوبية الغربية من المحافظة.

وفي محافظة الجوف، قالت القوات الحكومية إنها تعاملت مع عمليات عدائية للحوثيين وتمكنت من تحييد مصادر نيران معادية في عدة جبهات شمالي المحافظة، إلى جانب إعطاب معدات حفر كانت تستخدم في أعمال استحداث طرقات وتحصينات جديدة في مناطق التماس بجبهة الجدافر.