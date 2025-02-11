شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب الأردني يؤكد رفض بلاده لاقتراحات تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي موقف الأردن الثابت بقيادة الملك عبدالله الثاني برفض التهجير وتثبيت الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وقال الصفدي - خلال لقائه مع سفيرة تونس لدى الأردن مفيدة الزريبي، اليوم الاثنين، بمقر المجلس - "إن العلاقات الأردنية التونسية متميزة، وإن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الملك عبدالله الثاني والرئيس التونسي قيس سعيّد".



وأضاف "لدينا مواقف مشتركة في الكثير من القضايا، ومن المهم توحيد الجهود حول ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخاطر، وكذلك في ظل الطروحات حول نقل الغزيين إلى الأردن ومصر، وموقفنا في الأردن واضح بهذا الملف، ولن نرضى بأي حل على حساب الأردن".



وثمن الموقف التونسي الرافض لتهجير الفلسطينيين، معربًا عن تطلعاته بمزيد من التعاون والتنسيق مع مجلس نواب الشعب التونسي من أجل توحيد المواقف بما يخدم مصلحة الشعبين.



من جانبها..أكدت السفيرة التونسية رفض بلادها لدعوات تهجير سكان قطاع غزة، ودعمهما للأردن في هذا الإطار، والموقف الثابت الذي عبر عنه الملك عبد الله الثاني.

وعلى صعيد آخر، التقى رئيس مجلس النواب الأردني مع السفير التركي لدى الأردن يعقوب جايماز أوغلو، وجدد التأكيد على ثبات الموقف الأردني الرافض لدعوات التهجير والمتمسك ببقاء الفلسطينيين على أرضهم.



وقال الصفدي "إن علاقات متميزة تجمع الملك عبدالله الثاني بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والدولتان اليوم أمام تحديات كبيرة تتعلق بالقضية الفلسطينية ومن المهم إدامة التنسيق والتشاور حيالها".



من جهته..قال السفير التركي إن لدى الأردن وتركيا مواقف مشتركة داعمة للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن بلاده ترفض دعوات تهجير الفلسطينيين، معربًا عن تطلعات البرلمان التركي لتعزيز التنسيق والتشاور البرلماني مع تونس؛ لخدمة قضايا الشعبين والبلدين.