الخليج اليوم .. الكويت.. القبض على امرأة حاولت تهريب 250 ألف دولار إلى العراق

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف مصدر مسؤول في الإدارة العامة للجمارك الكويتية، عن ضبط مقيمة حاولت تهريب 250 ألف دولار أثناء مغادرتها من منفذ العبدلي المتاخم للحدود العراقية.

وكتب "الراي" نقلا عن مصادر، أن رجال جمارك المعبر الحدودي وأثناء رصد المسافرين والتدقيق عليهم، انتبه أحدهم لسير امرأة في الساحة الجمركية بطريقة غير طبيعية وكأنها تخفى شيئا بملابسها.

وبعد إحالتها إلى إحدى نساء التفتيش، كشفت إحدى المفتشات عن محاولة المتهمة تهريب مبلغ يقدر ب 250 ألف دولار أمريكي.

كما أشار المصدر إلى أنه وخلال التحقيق مع المقيمة، لم يتسن الكشف عن سبب تهريبها هذه الأموال ولا مصدرها، لتتم إحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر: "الراي"