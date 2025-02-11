شكرا لقرائتكم خبر عن 92 شهيدا و822 جريحا فلسطينيا بالاستهداف المباشر منذ سريان الهدنة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية بغزة الدكتور منير البرش، إن إجمالي أعداد الشهداء الجدد الذين ارتقوا جراء استهداف الاحتلال المباشر، وصل إلى 92 شهيداً، إلى جانب إصابة 822 مواطناً، وذلك منذ بدء سريان الهدنة بقطاع غزة في 19 من شهر يناير من العام الجاري.

وأشار د. البرش إلى ارتقاء شهيدين بسبب الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، إلى جانب ارتفاع أعداد الشهداء الذين ارتقوا متأثرين بجراحهم إلى 24 شهيداً، ليصل إجمالي أعداد الشهداء إلى 118 شهيداً منذ سريان الهدنة.

كما لفت د. البرش إلى انتشال الطواقم الصحية 641 شهيداً، منهم نحو 197 شهيداً لا يزالون مجهولي الهوية.