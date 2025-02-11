الخليج اليوم .. بالصور .. عبور 60 شاحنة إغاثية من حائل إلى سوريا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عبرت منطقة حائل 60 شاحنة إغاثية ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي مقدمة للشعب السوري، الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المتوجهة إلى سوريا.

وتحمل على متنها مواد غذائية وإيوائية لتخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري، وبتوجيه من أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد، جرى استقبال القائمين على الحملة احتفاءً بالقائمين عليها.

وتتكون الحملة من 60 شاحنة تشتمل على المواد الإغاثية والإيوائية والغذائية في طريقها إلى سوريا، وتعد هذه المساعدات امتدادًا للدعم المتواصل المقدم من المملكة إلى سوريا، وتأكيدًا للدور السعودي في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة عبر مختلف الأزمات والمحن.