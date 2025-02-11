الخليج اليوم .. اليمن.. وفاة موظف أممي في سجون الحوثيين(صورة)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت مصادر حقوقية يمنية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة موظف أممي معتقل في سجون جماعة الحوثيين، في محافظة صعدة، شمالي اليمن، بعد ساعات من تعليق الأمم المتحدة برامجها في المحافظة احتجاجاً على استمرار احتجاز الجماعة لموظفين أمميين.

ونقلت منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية عن تلك المصادر، أن أحمد باعلوي الموظف لدى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة توفي الليلة الماضية في معتقل للحوثيين في محافظة صعدة شمالي البلاد.

وأضافت المصادر أن باعلوي هو أحد ثمانية موظفين للبرنامج تعرضوا للاعتقال في شهر يناير الماضي أثناء تأدية عملهم في محافظة صعدة.

الموظف الأممي القتيل أحمد باعلوي

تعليق العمليات والبرامج الإنسانية

وفي الثالث والعشرين من يناير الفائت، اختطف الحوثيون 8 موظفين أمميين في حملة هي الثانية التي تطال الموظفين الأمميين خلال أشهر.

وأمس الاثنين، أقرت الأمم المتحدة تعليق كافة عملياتها وبرامجها الإنسانية في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثيين، حتى الإفراج عن موظفيها المحتجزين لدى الجماعة منذ يونيو/حزيران الماضي.

وقالت الأمم المتحدة في بيان صحافي، إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش، وجّه كافة الوكالات والصناديق والبرامج الأممية بتعليق جميع عملياتها "مؤقتاً" في محافظة صعدة، في ظل غياب الظروف الأمنية والضمانات اللازمة لاستمرار عملها.

وأضاف البيان أن هذه التوجيهات تأتي في أعقاب قيام جماعة الحوثيين مؤخراً باحتجاز ثمانية موظفين إضافيين من الأمم المتحدة، من بينهم ستة يعملون في محافظة صعدة، مما أثر على قدرة الوكالات الأممية على العمل.

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وأشارت الأمم المتحدة إلى أن هذا "الإجراء الاستثنائي والمؤقت يهدف إلى تحقيق التوازن بين ضرورة البقاء وتقديم المساعدة وبين الحاجة إلى ضمان سلامة وأمن موظفي المنظمة الدولية وشركائها، إذ إن هذه الضمانات تُعد ضرورية في نهاية المطاف لضمان فاعلية واستدامة جهودنا".

وأوضح البيان أن هذا التعليق المؤقت للعمليات "يمنح الوقت للحوثيين والأمم المتحدة لترتيب الإفراج عن الموظفين المحتجزين تعسفياً، وضمان توافر الظروف اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية، وفقاً لمبادئ الحياد وعدم التحيز والاستقلالية والمبادئ الإنسانية".