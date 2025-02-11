الخليج اليوم .. أحمد الشرع: كنت دائماً متشوقاً لزيارة السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في مقابلة مطولة مع بودكاست the rest is politics، جدد الرئيس السوري، أحمد الشرع التأكيد على أهمية الدور السعودي في دعم استقرار سوريا، وقال في الوقت نفسه إنني كنت دائماً متشوقاً لزيارة السعودية، وجاءتني دعوة مستعجلة لزيارتها من قبل الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف: السعودية مسقط رأسي على الصعيد الشخصي، أما على صعيد الدولة فأحببت أول ما نبدأ به هو البدء بدولة عربية كبيرة، وأحببت أزور السعودية أولاً بعد دعوة الأمير محمد بن سلمان، لمكانتها في المنطقة وتأثيرها على المحيط الإقليمي.

وسبَقت زيارةَ الشرع إلى السعودية زيارةٌ لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى الرياض، في مطلع يناير الماضي، لتكون واحدة من خطوات التقارب المتسارع بين البلدين.

وفي هذه الأثناء، أكد الرئيس أحمد الشرع عقب زيارته السعودية ولقائه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة السورية عملت على رفع مستوى التواصل والتعاون مع السعودية في كل المجالات. وأضاف: "ناقشنا مع السعودية خططاً مستقبلية في مجالات الطاقة والتقنية والتعليم والصحة".