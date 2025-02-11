شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: ترامب يريد تجريد الفلسطينيين من كل شيء وغزة ليست للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد تجريد الفلسطينيين من كل شيء، مؤكدا أنه لا يمكن لترامب أو أي جهة شراء غزة.

وبحسب موقع العربية، شدد أبو الغيط على أنه لا تنازل عربي عن الأراضي الفلسطينية، وأن الدول العربية مجمعة على حل الدولتين، معتبرا أن مقترح ترامب بشأن غزة هدفه وجود طرح عربي مقابل.

ولفت أبو الغيط إلى أن "صفقة القرن فهي أيضا مرفوضة إذا أعاد ترامب طرحها".

وأوضح أبو الغيط أن القمة العربية الطارئة ستناقش طرحا عربيا يقابل مقترح أمريكا، لافتا إلى أن الطرح العربي سيقوم على التوافق الفلسطيني والدعم العربي والدولي، مذكرا بأنه لا حل دون التوافق الفلسطيني الفلسطيني.

وفي معرض حديثه، ذكر أبو الغيط بأن القيادة السعودية موقفها تاريخي وثابت من القضية الفلسطينية، كما أشار إلى أنه لا تواصل مع حماس والتواصل محصور مع السلطة الفلسطينية.

واقترح أبو الغيط تنحي حماس إذا اقتضت المصلحة الفلسطينية ذلك.

وصرح الأمين العام للجامعة العربية قائلا "نحن في فترة من المواجهة الخطرة جدا في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي"، وأن "نتنياهو لديه مصلحة في انهيار اتفاق غزة".