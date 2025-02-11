شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تؤكد رفضها القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت تونس رفضها القاطع لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني وللمحاولات الصهيونية اليائسة لتصفية للقضية الفلسطينية العادلة بعد عجز الاحتلال عن كسر إرادة الشعب الصامد والمستميت في الدفاع عن أرضه.

وذكرت الخارجية التونسية - في بيان لها اليوم /الثلاثاء/ ونقلته وكالة الأنباء التونسية - أن تونس تجدد في هذا الظرف التاريخي الفارق، دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استرداد حقوقه التاريخية المسلوبة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم وإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.

وشددت الخارجية على تضامنها الكامل ووقوفها المبدئي إلى جانب مصر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة المخططات الرامية لزعزعة استقرارها والمس من سيادتها، مؤكدة مساندتها المطلقة لكل الخطوات التي تتخذها هذه الدول من أجل التصدي لهذا المخطط والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأضافت أن تونس تحيي صمود الشعب الفلسطيني الذي سطر أروع ملاحم البطولة والفداء في مقاومة جبروت الاحتلال والوقوف في وجه آلة الحرب والتدمير الوحشية دفاعا عن كرامته الوطنية وأرضه، وأهابت بكافة الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم الوقوف في وجه مخططات التهجير القسري التي تعيد إلى الذاكرة أحد أبشع فصول المظلمة التاريخية في حق الفلسطينيين باستيلاء العصابات الصهيونية على أرضهم التاريخية.