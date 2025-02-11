شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية المغربية تنقذ 41 شخصا على متن قارب للهجرة غير المشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترضت دورية في أعالي البحار تابعة للبحرية الملكية المغربية، على بعد 118 كيلومترا شمال غرب ميناء طانطان، قاربا مطاطيا للهجرة غير المشروعة، كان على متنه 41 شخصا.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم، المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.

وأشارت إلى أنهم تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم سالمين إلى ميناء طانطان، وتسليمهم إلى سلطات الامن المغربي المختصة؛ للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.