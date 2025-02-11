شكرا لقرائتكم خبر عن حسام زكى: الموقف العربى موحد بشأن رفض خطط تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، إن مواقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحتاج إلى مزيد من التنسيق العربي للتعامل معها.

وأضاف زكي لن نفرّط في وحدة الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الموقف العربي موحّد بشأن رفض خطط تهجير الفلسطينيين.

وأضاف أن إسرائيل مصرة على تهجير الفلسطينيين، موضحا أن عودة الحرب إلى غزة ستكون خيارا مؤلما للمنطقة، لا شيء مضمون بشأن احتمال عودة إسرائيل إلى العمليات العسكرية في غزة.

وأكد أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون فلسطينيا ويجب توظيف اليد العاملة الفلسطينية في إعادة إعمار غزة لقطع الطريق على أي محاولات للتهجير.

وقال إن التعامل الأفضل مع دعوات تهجير الفلسطينيين يكون بالتناغم العربي الكامل لناحية إعادة إعمار غزة.



وأضاف فى تصريحاته لسكاي نيوز، أن مقعد سوريا في الجامعة العربية غير مجمّد وهي تختار من يمثلها.