شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يوجه بتعليق مؤقت لعمليات الأمم المتحدة وبرامجها في اليمن والان مع تفاصيل الخبر

وجه الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" الوكالات والصناديق والبرامج الأممية، بتعليق مؤقت لعملياتها وبرامجها في اليمن في ظل غياب الظروف الأمنية والضمانات اللازمة.

جاء ذلك إثر قيام (الحوثيين) مؤخرا باحتجاز 8 موظفين أمميين إضافيين، منهم 6 يعملون في صعدة، مما أثر على قدرة الأمم المتحدة على العمل هناك ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المتحدث باسم الأمين العام بأن هذا الإجراء الاستثنائي والمؤقت يهدف إلى تحقيق التوازن بين ضرورة البقاء وتقديم المساعدة وبين الحاجة إلى ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وشركائها، إذ إن هذه الضمانات تُعد ضرورية في نهاية المطاف لضمان فاعلية واستدامة جهود الأمم المتحدة.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام، أن هذا التعليق المؤقت يمنح الوقت لسلطات الأمر الواقع والأمم المتحدة لترتيب الإفراج عن الموظفين المحتجزين وضمان توافر الظروف اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية، وفقا لمبادئ الحياد وعدم التحيز والاستقلالية والمبادئ الإنسانية. وأكد أن الأمم المتحدة ملتزمة بالكامل بمساعدة الملايين من المحتاجين في جميع أنحاء اليمن.



