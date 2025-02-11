الخليج اليوم .. الجزائر تعرب عن "استنكارها الشديد" للتصريحات الإسرائيلية تجاه السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعربت الجزائر في بيان لوزارة الخارجية، عن "استنكارها الشديد" ورفضها القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: "تعرب الجزائر عن استنكارها الشديد و رفضها القاطع لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة و تخرصاته بخصوص توطين الشعب الفلسطيني خارج أراضيه وإقامة دولته على أرض المملكة".

وأضافت: "حيال هذه التصريحات المشينة تؤكد الجزائر على وقوفها الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها معها ضد أي محاولة للمساس بسيادتها ووحدة ترابها".

ورفضت دول عربية، و"منظمة التعاون الإسلامي"، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين، ووصفتها بأنها "منفلتة، وغير مقبولة".

كما أكدت وزارة الخارجية السعودية "رفضها القاطع" لتصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، قائلة إنها "تستهدف صرف النظر عن جرائم الاحتلال المتتالية في غزة".