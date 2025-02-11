شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت روسيا بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، والتي ضمت 24 وزيرًا، يمثلون جميع المجموعات العرقية والطائفية للسكان، بينما سيتعين على أعضاء الحكومة اللبنانية الاتفاق على بيان المهام وتقديمه، وفقًا لدستور الجمهورية اللبنانية، إلى مجلس النواب، للحصول على الثقة في أقرب وقت.



وأكدت وزارة الخارجية الروسية -في بيان نُشِر على برنامج التواصل الاجتماعي "تليجرام"- ترحيب موسكو بالخطوة المهمة الأخرى تجاه استعادة الأداء الفعَّال للدولة اللبنانية وتعزيز الاستقرار في بلد صديق تقليديًا لروسيا، على أساس التوافق بين اللبنانيين.



وأوضحت وزارة الخارجية أن الجانب الروسي يؤكد الدعم المستمر لسيادة الجمهورية اللبنانية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، والالتزام بمواصلة تطوير العلاقات الروسية اللبنانية المتعددة الأوجه على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.