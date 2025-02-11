شكرا لقرائتكم خبر عن معظمهم أطفال ونساء.. ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 48,208 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48,208 شهداء و 111,655 جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وإصابة ثلاثة آخرين برصاص الاحتلال في مدينة رفح جنوب القطاع.

وأشارت إلى وصول 19 شهيدًا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية، بينهم 14 تم انتشالهم من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة. جرائم الإبادة والتهجير وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو يحاولون التغطية على جرائم الإبادة والتهجير والضم التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها جرائم التطهير العرقي وتدمير كامل قطاع غزة والبدء بتطبيق نسخة الدمار على الضفة الغربية المحتلة.

وتابعت: "لهذا الغرض تواصل الترويج لشعارات ومواقف منفصلة عن الواقع السياسي وبعيدة عن استحقاقات الحلول السياسية للصراع، ضاربة بعرض الحائط أمن واستقرار دول المنطقة والعالم".