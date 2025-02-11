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اليونيفيل تدعم الحكومة اللبنانية في جهودها لتنفيذ القرار 1701

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د ب أ - بيروت 0 تبليغ

  • اليونيفيل تدعم الحكومة اللبنانية في جهودها لتنفيذ القرار 1701 1/2
  • اليونيفيل تدعم الحكومة اللبنانية في جهودها لتنفيذ القرار 1701 2/2

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الدمام - شريف احمد - أعربت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" عن دعمها للحكومة اللبنانية في جهودها لتنفيذ القرار 1701 كاملًا، ودعمها الجيش اللبناني في إعادة انتشاره في جنوب لبنان.
وقال بيان اليونيفيل يوم الاثنين: "تهنئ اليونيفيل لبنان على تشكيل الحكومة الجديدة، وتعرب عن دعم قوات حفظ السلام لحكومة سلام في جهودها لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، بما في ذلك من خلال الشراكة القوية مع الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى".

مواصلة التعاون مع الحكومة اللبنانية

وأكدت اليونيفيل وقوات حفظ السلام التابعة لها من 48 دولة، دعمها الثابت للقوات المسلحة اللبنانية في إعادة انتشارها في جنوب لبنان، كما تدعم المؤسسات الحكومية في سعيها لإرساء سلطة الدولة ومساعدة المواطنين على العودة إلى قراهم وبدء إعادة الإعمار.
اليونيفيل تدعم انتشار الجيش اللبناني في الجنوب - RT Arabic

وأضاف البيان: "تبقى اليونيفيل متمسكة بمسؤولياتها في ضمان الأمن والاستقرار، بما في ذلك من خلال المراقبة بحيادية لالتزامات جميع الأطراف وفقًا للقرار 1701، ونحن نتطلع إلى مواصلة التعاون مع الحكومة اللبنانية الجديدة لتحقيق السلام الدائم والتعافي المستدام".

دعم استقرار المنطقة

وأشارت اليونيفل إلى أنها "تظل ملتزمة بدعم استقرار المنطقة من أجل عودة الحياة الطبيعية للسكان على جانبي الخط الأزرق".
اليونيفيل تدعم انتشار الجيش اللبناني في الجنوب - وكالات

والثامن من فبراير الحالي تشكلت حكومة لبنانية جديدة من24 وزيرًا، برئاسة نواف سلام، خلفًا لحكومة نجيب ميقاتي.
وتضم حكومة سلام 5 وزيرات هن: تمارا الزين وزيرة البيئة، ونورا بيرقداريان وزيرة الشباب والرياضة، وريما كرامي وزيرة التربية، وحنين السيد وزيرة الشؤون الاجتماعية، و لورا الخازن لحود وزيرة السياحة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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