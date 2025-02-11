شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: قد نقطع المساعدات عن مصر والأردن إذا لم يوافقا على استقبال الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أن بلاده قد تقطع المساعدات عن مصر والأردن إذا لم يقبلا باستقبال فلسطينيي غزة الذين يعتزم ترحيلهم من القطاع، وهو أمر يرفضه البلدان.

واقترح ترامب خطة غير مسبوقة لغزة تقوم على تهجير جميع سكان القطاع لكي تسيطر عليه الولايات المتحدة من أجل تطويره عقاريًا على حد قوله.

وبموجب خطة ترامب يتعين على مصر والأردن خصوصًا استقبال فلسطيني غزة، لكن مصر جددت الاثنين، عقب لقاء بين وزير خارجيتها بدر عبد العاطي ونظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن تمسكها بموقفها الرافض للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، والبقاء على الأرض والاستقلال.

حقهم عودة الفلسطينيين إلى غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الفلسطينيين لن يكون من حقهم العودة لغزة في إطار خطته بشأن "الملكية" الأمريكية للقطاع، ليخالف بذلك تصريحات مسؤولين آخرين في إدارته كانوا قد ذكروا أن الرئيس الأمريكي يدعو فقط إلى نقل سكان غزة بشكل مؤقت من القطاع.



انتقادات عربية

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الإخبارية يوم الاثنين، قال ترامب: "كلا لن يعودوا"، رًدا على سؤال بشأن ما إذا كان سيحق للفلسطينيين من غزة العودة للقطاع.وأضاف ترامب: "سوف نبني مجتمعات آمنة تبعد قليلًا عن الأماكن التي يعيشون فيها وحيث يوجد كل هذا الخطر، وفي الوقت ذاته، فسوف امتلك هذا، فكر في الأمر كتطوير عقاري من أجل المستقبل، ستكون قطعة جميلة من الأرض، ولن تُنفق مبالغ ضخمة.

وانتقدت الدول العربية بشدة اقتراح ترامب، وبالإضافة إلى المخاوف بشأن تعريض أهداف حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني للخطر، أثارت مصر والأردن مخاوف أمنية من استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين الإضافيين في بلديهما حتى إن كان ذلك بشكل مؤقت.