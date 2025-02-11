شكرا لقرائتكم خبر عن أكسيوس: تصريحات ترامب تشجع نتنياهو بشأن اجتماعه اليوم مع الكابنيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التهديد بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قد تشجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القرارات التي سيقدمها اليوم الثلاثاء بالمجلس الوزاري الأمني السياسي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انه "لا يمكننا الانتظار كل سبت لخروج 2 أو 3 من الرهائن من غزة."

وأضاف، شاهدنا حالة الرهائن الذين خرجوا السبت الماضي وكانوا في وضع صحي صعب ولا يمكن الانتظار أكثر.