شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الفلسطينيين لن يعودوا إلى غزة في إطار خطة "الملكية" الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

انتقادات عربية

التغطية على جرائم الإبادة

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الفلسطينيين لن يكون من حقهم العودة لغزة في إطار خطته بشأن "الملكية" الأمريكية للقطاع، ليخالف بذلك تصريحات مسؤولين آخرين في إدارته كانوا قد ذكروا أن الرئيس الأمريكي يدعو فقط إلى نقل سكان غزة بشكل مؤقت من القطاع.وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الإخبارية يوم الاثنين، قال ترامب: "كلا لن يعودوا"، رًدا على سؤال بشأن ما إذا كان سيحق للفلسطينيين من غزة العودة للقطاع.وأضاف ترامب: "سوف نبني مجتمعات آمنة تبعد قليلًا عن الأماكن التي يعيشون فيها وحيث يوجد كل هذا الخطر، وفي الوقت ذاته، فسوف امتلك هذا، فكر في الأمر كتطوير عقاري من أجل المستقبل، ستكون قطعة جميلة من الأرض، ولن تُنفق مبالغ ضخمة.وانتقدت الدول العربية بشدة اقتراح ترامب، وبالإضافة إلى المخاوف بشأن تعريض أهداف حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني للخطر، أثارت مصر والأردن مخاوف أمنية من استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين الإضافيين في بلديهما حتى إن كان ذلك بشكل مؤقت.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو يحاولون التغطية على جرائم الإبادة والتهجير والضم التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها جرائم التطهير العرقي وتدمير كامل قطاع غزة والبدء بتطبيق نسخة الدمار على الضفة الغربية المحتلة.

وتابعت: "لهذا الغرض تواصل الترويج لشعارات ومواقف منفصلة عن الواقع السياسي وبعيدة عن استحقاقات الحلول السياسية للصراع، ضاربة بعرض الحائط أمن واستقرار دول المنطقة والعالم".

وشددت الوزارة في بيان لها ، أن حقوق الشعب الفلسطيني ليست للبيع أو المساومة أو المقايضة، وأن أية أفكار من هذا القبيل هدفها إطالة أمد الصراع.

وطالبت بجرأة دولية عالمية في مواجهة هذه السياسة الاستعمارية العنصرية، والعمل على تفعيل مجلس الأمن الدولي كي يأخذ دوره الطبيعي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.