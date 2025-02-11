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الجزائر تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية ضد أي محاولة للمساس بسيادتها

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الجزائر تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية ضد أي محاولة للمساس بسيادتها

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القاهرة - سامية سيد - أعربت الجزائر عن وقوفها الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة و "رفضها القاطع" لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بخصوص توطين الشعب الفلسطيني خارج أراضيه وإقامة دولته على أراضي السعودية.


وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج والشؤون الإفريقية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية- اليوم الإثنين، تضامن الجزائر إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد أي محاولة للمساس بسيادتها و وحدة ترابها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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