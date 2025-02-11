شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية ضد أي محاولة للمساس بسيادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الجزائر عن وقوفها الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة و "رفضها القاطع" لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بخصوص توطين الشعب الفلسطيني خارج أراضيه وإقامة دولته على أراضي السعودية.



وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج والشؤون الإفريقية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية- اليوم الإثنين، تضامن الجزائر إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد أي محاولة للمساس بسيادتها و وحدة ترابها.