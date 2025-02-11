شكرا لقرائتكم خبر عن منها 19 للوقود.. إدخال 279 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

استمرار المساعدات السعودية

الدمام - شريف احمد - دخلت 279 شاحنة مساعدات إنسانية يوم الاثنين إلى قطاع غزة، من بينها 19 شاحنة وقود.وأفاد مصدر مصري مسؤول في معبر رفح البري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن الشاحنات دخلت إلى قطاع غزة عبر منفذي "العوجة" البري و"كرم أبو سالم" جنوب شرق القطاع.

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث تزويد المستشفيات والمراكز الصحية في جنوب ووسط قطاع غزة بالمستلزمات الطبية الطارئة.

وذلك بهدف تعزيز قدرتها على تقديم الرعاية الصحية، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.



وتأتي هذه العمليات في ظل وصول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات السعودية يوميًا، تلبيةً لمناشدة القطاع الصحي، الذي يعاني الإنهاك الشديد جراء الحرب التي استمرت أكثر من 15 شهرًا على القطاع.

جاء ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.